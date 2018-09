Sådan kan vi stoppe rekrutteringskrisen på sygehusene

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Else Smith, der er lægefaglig vicedirektør på Hvidovre Hospital, har flere vigtige pointer i sit indlæg i Dagens Medicin nr. 14/2018. Det er et kæmpe problem, at sygehuse og hospitaler får stadig sværere ved at rekruttere ledende overlæger og andre lægelige chefer. Hvis ledelsen ikke rummer den helt afgørende lægelige ekspertise og erfaring, mister den […]