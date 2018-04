Kære Bent Hansen,

Tillykke med stillingen som politisk kommentator ved Dagens Medicin.

Jeg beskriver i dette indlæg emner, som bør debatteres.

Min erfaring fra sundhedsvæsenet er baseret på 47 år som læge, herunder 30 års ansættelse i Vejle Amt og Region Midt. Jeg er fortsat aktiv som læge.

Jeg deltager gerne i demaskering af de sundhedspolitiske aktører og deres bevæggrunde. De sidste 10-15 år er tidligere lette og hurtige arbejdsgange blevet unødvendigt besværlige, langsomme og komplicerede uden sikkert at have bedret patientbehandlingen, tværtimod. Personalet er nødt til at prioritere IT-aktivitet frem for patienterne. Stuegang tager nu mindst den dobbelte tid, da man ikke længere som tidligere ved hjælp af håndholdte diktafoner kan afslutte stuegangen med behandlingsplaner, ordinationer af undersøgelser og medicin samt patientinformation omkring sygesengen.

Efterbehandling foregik overvejende på behandlingsstedet i kontakt med det personale, patienterne kendte. Der var mindre stress og sygefravær blandt personalet end nu. Der var ingen lægemangel, selvom vi var mindre end halvdelen af det nuværende antal læger til samme befolkning. Der var mange interesserede købere ved salg af lægepraksis over hele landet.

Der er i regionerne for øjeblikket ansat for mange djøffere uden tilstrækkelig kendskab til det kliniske arbejde i sundhedsvæsenet. Djøfferne har ifølge professor Michael Bech, ViVe, i de sidste 20 år overtaget magten i sundhedsvæsenet fra lægerne. Han meddeler, at de fleste læger, der sidder på lederposter, for længst har forladt klinikken og er blevet djøficeret. I samme periode er strukturen i hospitalsvæsenet ændret radikalt på bekostning af kvaliteten i patientbehandlingen, hvilket har resulteret i store økonomiske omkostninger og ineffektivitet, ikke mindst fordi dokumentations- og registreringsprocesserne er blevet kolosale. Heldigvis er den danske kvalitetsmodel efterhånden afskaffet efter mange debatter.

Personalet i sundhedsvæsenet kontrolleres og sanktioneres med konsekvens i form af dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed. Mange kollegaer går af samme grund tidligt på pension eller flytter til udlandet.

Lægerne har fortsat det fulde ansvar for patienterne, har meget begrænset indflydelse, bliver holdt udenfor beslutningsprocesserne, må overtage en del sekretærarbejde, som de ikke er kvalificeret til og må erhverve sig meningsløse kompetencer. Mange rutinerede sekretærer er sparet væk, ikke mindst i Region Hovedstaden.

Psykiaterne meddeler i Jyllands Posten 12. april, at deres administrative arbejdsbyrde svarer til 100 psykiaterstillinger, som kan frigives ved ansættelse af sekretærer til det administrative arbejde.

Ifølge forskerne Christoffer Hoad og Ruth Oxford, som står bag New Public Management, der er model for vores nuværende struktur, (projektstyring, økonomistyring, excel-ark, organisationsændringer, nye IT-systemer, effektivisering) meddeler, at projektet har været en katastrofe, der har medført dyrere og dårligere offentlig sektor med højere omkostninger og flere klager.

Tid til patienterne er de sidste 10 år reduceret med 30-40 pct. Registrering, dokumentation og IT er blevet kerneydelsen og patientbehandlingen sekundær.

En uheldig sundhedsminister indførte fireårsreglen, der som forventet har medført udvandring af læger. En anden etablerede Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket har kriminaliseret rigtig mange læger, hvis de på grund af travlhed glemmer at trykke på ‘dokumentationsknappen’ blandt talrige indtastninger i løbet af dagen. Mundtlig overlevering er ikke længere tilstrækkelig. Tåbeligt!

Sundhedsvæsenet er ikke normeret til sådanne overflødige tiltag. Etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed med ansættelse af djøffere og kontrollører har kostet rigtig mange penge, som den indkasserer ved at pålægge ansvarligt sundhedspersonale afgift, selv ved ulønnet sundhedsarbejde. Genialt!

Meget er gået galt i sundhedsvæsenet. Der er ingen grund til at skåne de ansvarlige. Noget må der gøres

Sundhedsplatformen til ca. tre mia kr. bør beskæres voldsomt eller afvikles, idet den har pålagt hospitalspersonalet betydelige overflødige arbejdsbyrder på patienternes og skatteydernes bekostning. Mange kolleger har af samme grund forladt Region Hovedstaden og nu også Region Sjælland.

Danmark bør have ét og samme EPJ-system udviklet i samarbejde med klinisk erfarne læger i stedet for de djøfficerede kollegaer.

Da 1813 blev etableret i Region Hovedstaden, opsagde man speciallægerne i almen medicin, og imod Sundhedsstyrelsens anbefaling erstattedes de af tilfældige læger uden speciallægernes kompetencer. Overtrædelsen af sundhedsstyrelsens henstillinger er anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har afslået at tage sig af sagen selvom ordningen kan få fatale følger. Styrelsen for Patientssikkerhed bør flyttes tilbage til sundhedsstyrelsen, hvor kompetencen er til stede.

Bent Hansen. Der er nok at kommentere. For meget er gået galt i sundhedsvæsenet. Der er ingen grund til at skåne de ansvarlige. Noget må der gøres.

Jeg mener at der kan spares mange penge ved, som tidligere, at lade professionelle sekretærer udføre det administrative arbejde og ved at reducere det. Lægerne vil herved kunne nå at undersøge og behandle langt flere patienter.