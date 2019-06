S: Vi har ikke mere at tilføje om cigaretpriser

Vi har et etisk og moralsk efterslæb, når det kommer til forebyggelse, mener Socialdemokratiet. Alligevel afviser partiet som det eneste fortsat at fortælle, hvad en pakke cigaretter bør koste.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Vi skal have et sundhedsvæsen, der fokuserer benhårdt på at reducere, at borgere bliver syge.« Sådan sagde Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, da Dagens Medicin for nyligt mødte ham i Aalborg i forbindelse med serien Mit Sundhedsvæsen. Flemming Møller Mortensens sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, der satser på forebyggelse måtte man forstå. »Vi har ikke været […]