Regionerne overlever. Resten må tiden vise

ANALYSE: Efter en valgkamp uden det ventede fokus på sundhed tabte reformkræfterne folketingsvalget. Dermed overlever regionerne, men ellers er det svært at vide, hvilken sundhedspolitik den nye regering kommer til at føre.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det var ventet, at sundhed ville være et dominerende tema ved dette års folketingsvalg. Traditionen tro viste målinger i tiden op til valgudskrivelsen, at sundhed lå højt på vælgernes dagsorden. Samtidig forsøgte den nu afgående regering med sin sundhedsreform at sætte en markant sundhedsdagsorden kort inden valgkampen. Men sådan skulle det ikke gå. De nye […]