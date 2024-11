Sophie Løhde: »Læger flytter jo ikke bare, hvis man holder nogle dollars op i en fiskesnøre«

Det handler om meget mere end penge, hvis de praktiserende læger skal rykke til yderområderne, og et nøgleelement i regeringens sundhedsreform skal blive til virkelighed. Planen er, at alle læger generelt skal have færre patienter i takt med, at der kommer en massiv kapacitetsudvidelse i relation til almen praksis, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) i et interview med Dagens Medicin.