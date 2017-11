Efter at forundersøgelsen er færdig har Rigsrevisionen besluttet at gennemføre en fuld undersøgelse af Sundhedsplatformen.

Rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en fuld undersøgelse af Sundhedsplatformen med dertilhørende regnskaber. Det har revisionen besluttet efter en forundersøgelse, der blev indledt i sommer og som nu er afsluttet. Det bekræfter pressechef i Rigsrevisionen Lisbeth Sørensen i en e-mail til Version 2. Det statslige organ undersøger regnskaber og projekter for at sikre, at den danske stat […]