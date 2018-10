Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Rigsrevisionen har indledt en forundersøgelse af Region Hovedstadens styring af sygehusbyggerier inden for Kvalitetsfonden. Det fremgår af dagsordenen for gårsdagens møde i forretningsudvalget i Region Hovedstaden. Baggrunden for forundersøgelsen er, at Rigsrevisionen kan konstatere, at flere af Region Hovedstadens kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier er udfordret på tid og økonomi, skriver regionens ledelse i en meddelelse til forretningsudvalget. […]