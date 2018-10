Rigshospitalets vicedirektør udtrykker bekymring for Nordic Cochranes ry

Vicedirektør for Rigshospitalet Per Jørgensen frygter, at det kan bliver svært for Nordic Cochrane at genoprette sit ry efter senere tids problemer.

Rigshospitalets vicedirektør Per Jørgensen åbnede i dag Nordic Cochranes 25 års jubilæum ved at både rose og udtrykke bekymring for senere tids uroligheder i organisationen. »Jeg er spændt på og beæret over at få lov åbne dette symposium,« sagde Per Jørgensen i sin åbningstale i dag. Men den splid, der har været i Cochrane organisation, […]