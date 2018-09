Peter Gøtzsche er ude af det internationale Cochrane

Professor Peter Gøtzsche er ekskluderet fra Cochrane. Sådan lyder det i en udmelding fra Cochranes internationale bestyrelse.

De resterende seks medlemmer af bestyrelsen, der oprindeligt var på 13 medlemmer, mener, at Peter Gøtzsche har handlet imod Cochranes interesser som helhed, og derfor har flertallet stemt for at opsige hans medlemskab i overensstemmelse med Cochranes vedtægter og fjerne ham fra bestyrelsen for det internationale Cochrane netværk.

Bestyrelsen har også stemt for, at Peter Gøtzsche skal stoppe som direktør for det nordiske Cochrane Center, selvom det er uklart, hvilken indflydelse den internationale bestyrelsen har på ansættelser i Det Nordiske Cochrane center.

I udmeldingen står der, at Cochranes styrke og uafhængighed hviler på medlemmernes evne til at engagere sig i åben og gennemsigtig debat om sundhed. Peter Gøtzsche har ligesom alle andre medlemmer af Cochrane lov til at udtrykke sine synspunkter, men bestyrelsen fastholder, at Peter Gøtzsche som direktør for et Cochrane Center har en særlig pligt til at at sikre, hvordan organisationens synspunkter kommer ud – især dem af personlig karakter. Den internationale bestyrelse mener ikke, at Peter Gøtzche har overholdt dette trods mange advarsler omkring hans opførsel. Hans udtalelser har resulteret i flere klager og beskadiget Cochranes forskningsmiljøs troværdighed, skriver bestyrelsen.

Bestyrelsen meddeler, at Peter Gøtzsche har haft mulighed for at fremsætte sit perspektiv på begivenheder, både som led i den uafhængige gennemgang og efterfølgende.