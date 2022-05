Spændingerne om retning og strategi i det prestigefyldte internationale forskernetværk Cochrane var så stærke, at bestyrelsen splintredes på generalforsamlingen i 2018. Den danske medgrundlægger af netværket, Peter Gøtzsche, var omdrejningspunktet og endte med at blive ekskluderet.

Showdown in the Cochrane Corral

Der er flere årsager til, at Peter Gøtzsche blev stemt ud af Cochrane for tre år siden, og de kom ikke snigende over natten. Der havde været uenigheder om udviklingen i flere år, og en septemberdag i 2018 kom det til showdown.

Jeg har prøvet at finde ud af, hvad sandheden er. Hvor der er lig i lasten og økonomiske interessekonflikter i sundhedsvæsenet Peter Gøtzsche, dr.med og tidl. direktør ved Nordic Cochrane Center

Et snævert flertal i bestyrelsen stemte ham ud af både bestyrelsen og selve organisationen.

Skraber man al proces, detaljer, mellemregninger osv. væk, var der to ting, som førte til Gøtzsches exit.

For det første var der uenigheden om Cochranes retning, hvad angår vægtige emner som forholdet til medicinalindustrien, bureaukrati og ikke mindst kvalitet versus kvantitet.

For det andet var der Peter Gøtzsches personlighed.

Det sidste først.

Udiplomatisk bisse

De fleste, der har oplevet Peter Gøtzsche, ved, at han kan være noget af en bisse og ret så intimiderende. Diplomatisk sans var ikke blandt vuggegaverne, da han kom til verden.

Det ved han naturligvis godt selv.

»Nej, jeg er ikke verdens største diplomat. For mig er der en undergrænse for alting. Hvis jeg f.eks. har en kollega, der putter sig selv dybt ned under min nederste grænse for, hvad der er acceptabelt, så bliver jeg sur,« siger han.

Den tilgang har ikke just gjort ham populær.

Og når man tilmed publicerer bøger med titler såsom ‘Dødelig medicin og organiseret kriminalitet’ og ‘Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’, så er man ligesom selv ude om at blive dømt ude af det gode, medicinske selskab.

»Jeg har prøvet at finde ud af, hvad sandheden er. Hvor der er lig i lasten og økonomiske interessekonflikter i sundhedsvæsenet. Så det er ikke så mærkeligt, at jeg får mange fjender. Men jeg kan ikke lave om på mig selv – det har nu været min vej,« som han siger.

Den vej bragede så ind i en betonmur i 2018. For meget tyder på, at Peter Gøtzsche faktisk blev stemt ud af Cochrane i det mindste til dels på grund af sin stejle, stædige og til tider højtråbende facon.

I bestyrelsens officielle udmelding fra dengang bruges bl.a. udtrykket ‘bad behaviour’ – dårlig opførsel – som forklaring. En opførsel, der i bestyrelsesflertallets øjne tjente til at sætte organisationen i et dårligt lys.

Talsmandspolitikken

Gøtzsche betragter i dag såvel som dengang forklaringen om dårlig opførsel som useriøs, ja nærmest fjollet.

Det stod aldrig fuldstændigt klokkeklart for offentligheden, hvori den dårlige opførsel konkret bestod, men i henhold til den advokatundersøgelse, som Cochrane selv satte i gang, var hovedkritikpunktet, at Gøtzsche havde præsenteret personlige synspunkter på en måde, så de kunne opfattes, som om de repræsenterede Cochranes holdning. Det ville i givet fald være en overtrædelse af organisationens talsmandspolitik.

Advokaten konkluderede, at Gøtzsche nok i visse tilfælde have forbrudt sig mod ånden i talsmandspolitikken, men ikke dens bogstav – ikke mindst fordi politikken ikke var særlig klart formuleret. Advokaten mente også, at disse overtrædelser ikke var af en sådan art, at Gøtzsche burde sanktioneres.

Ligesom i boksning

En anden og mere fundamental årsag til Gøtzsches exit var en klassisk magtkamp mellem to fløje, der insisterede på hvert sit.

Det mindede nærmest om en boksekamp.

I det ene hjørne: Cochranes daværende direktør, Mark Wilson, bakket op af et flertal i bestyrelsen, viste det sig, som havde ført an i, hvad man vel kan kalde Cochranes professionalisering fra at være et mere eller mindre løst netværk af frivillige forskere med en lille, central koordination i London til at være en egentlig organisation.

Men hvad for en organisation? Det var spørgsmålet.

I det andet hjørne: Peter Gøtzsche og hans meningsfæller, der holdt fast i det oprindelige forskernetværks idealer om uafhængighed af især medicinalindustrien, men også i alle mulige andre interesser. Som kvalitet frem for alt og frihed i forskningen og for forskerne.

Konfliktens kernepunkter

Uafhængigheden af industrien havde længe været et stridsspørgsmål. Organisationens regler indebar dengang i 2018 f.eks., at op til halvdelen af et Cochrane-reviews forfattere godt måtte have finansielle interessekonflikter. Det vil typisk sige, at de f.eks. sidder i advisory boards eller lignende hos firmaer, hvis produkter de studerer og skriver om.

I dag er tallet reduceret fra halvdelen til maksimalt en tredjedel. Kritikerne – herunder Gøtzsche – stod for et slut for alle interessekonflikter, så man kan ikke sige, at de vandt kampen, men dog en runde.

Så er der kvalitet versus kvantitet-problematikken. Bokseringens Gøtzsche-hjørne havde f.eks. kritiseret organisationens review af studier om HPV-vaccinen for ikke at være af god kvalitet. Kritikken gik først og fremmest på, at reviewerne havde udeladt relevante studier, og at de ikke fandt nogen ‘alvorlige neurologiske skadevirkninger’ af vaccinen, hvilket Gøtzsches forskergruppe havde påvist.

Cochrane-reviewerne tilbageviste kritikken: De mente ikke, at de pågældende studier ville have ændret ved deres reviews konklusion, som var, at fordelene ved HPV-vaccinen så langt opvejede ulemperne.

Hvad kan forskere diskutere?

Debatten om HPV-reviewet skabte stort røre såvel i offentligheden som internt i Cochrane. For uanset de forskellige forskeres meninger specifikt om HPV-kontroversen berørte den også et andet og mere generelt emne: videnskabelig frihed.

Skal forskere kunne diskutere selv de mest kontroversielle teorier og forskningsresultater uden grænser, måske lige bortset fra dem, som injurielovgivningen sætter?

Eller skal de undertrykke skepsis og kritik for i stedet at tage hensyn til f.eks. politiske ønsker såsom at fremme tilslutningen til en bestemt behandling? Skal forskere tage hensyn flertallets mening? Til ‘plejer’? Og nu om stunder: til wokeism?

Endelig var der kritik af det tungere og tungere bureaukrati i Cochrane, efterhånden som netværket voksede sig større. Og ikke mindst var der utilfredshed med den stigende grad af koncentration, både hvad angår beslutningskompetence og økonomi, i hovedkvarteret i London.

Fremtidens udfordringer

Den septemberdag i 2018 i Edinburgh var det tydeligt, hvem der havde vundet dette showdown, og det var ikke dem, der befandt sig i Gøtzsche-hjørnet.

Men Cochrane kom ikke ud af striden uden skrammer heller.

I dag hviler der et spørgsmålstegn over Cochrane-gruppernes største enkeltsponsor, det offentlige britiske sundhedsforskningsinstitut.

Netværkets licensindtægter fra artikeldatabasen The Cochrane Library er under pres på grund af tendensen mod open access, dvs. det princip, at offentligt finansieret forskning skal stå gratis til rådighed for offentligheden og ikke, som nu, betales for via forskellige udgivervirksomheder.

Og så er der konkurrencen. Andre forskergrupper, kvalitetsinstitutter, universiteter osv. er fuldt ud i stand til at lave reviews a la dem, Cochrane er blevet så berømt for.

Cochrane selv er imidlertid fortrøstningsfuld.

I en nytårshilsen på hjemmesiden skriver fire af organisationens ledende figurer bl.a. dette: ‘Vi er enormt optimistiske, hvad angår fremtiden, og vi ser frem til at mødes og samarbejde med jer i 2022 og videre frem’.

Om Cochrane-netværket

Den britiske læge og forsker Sir Iain Chalmers er ophavsmand til Cochrane Collaboration, der blev dannet i 1993 med bl.a. danske Peter Gøtzsche som medgrundlægger.

Samarbejdet frembringer først og fremmest såkaldte reviews, eller gennemgange, af flere forskellige forskningsartikler om samme emne og drager konklusioner af dem i forsøget på at finde den bedst mulige evidens.

Netværkets reviews blev med tiden kendte og velanskrevne pga. deres saglighed, kvalitet og ikke mindst uafhængighed, herunder af medicinalindustrien.

Netværket består i dag af ca. 30.000 frivillige forskere organiseret i over 50 emnegrupper.

Danmark har længe huset en sådan gruppe: The Nordic Cochrane Centre. Centeret havde oprindelig base på Rigshospitalet, men fra starten af 2021 ændrede det navn til Cochrane Denmark og flyttede til Syddansk Universitet, hvor det blev affilieret med Center for Evidensbaseret Medicin, som i forvejen ligger i Odense.

De enkelte grupper finansieres af bl.a. regeringer, ngo’er, universiteter, hospitaler, donationer og private fonde. Cochrane Denmark er primært finansieret via finansloven. I 2022 er beløbet på 8,3 mio. kr.

Det internationale Cochrane-netværk finansieres for størstedelens vedkommende af licensindtægter fra The Cochrane Library, som er en omfattende database med først og fremmest reviews udarbejdet af netværkets medlemmer.

I 2012 blev Mark Wilson ansat som direktør for Cochrane Collaboration, der er registreret som en velgørende organisation med hjemsted i London.

Som led i en brandingstrategi blev organisationens navn i 2015 ændret til kun ‘Cochrane’.

Ifølge den seneste finansielle rapport fra Cochrane udgjorde overskuddet i 2020 ca. 33 mio. kr. I 2012 lå det på knap ca. 6 mio. kr.

Kritikere – herunder Peter Gøtzsche – mente, at udviklingen bragte for stort et bureaukrati med sig, og at organisationens øgede kommercielle fokus fik dens oprindelige mål om evidensbaseret, uafhængig viden om medicinske behandlinger til at fortone sig. Bl.a. blev organisationens politik med i et vist omfang at acceptere forfattere til reviews, som havde økonomiske forbindelser til lægemiddelindustrien, kritiseret.

Kritikerne mente også, at der fandt en top-down-styring sted, der beklikkede den forskningsmæssige frihed.

