Forskning var altid drømmen

I den nye serie ‘Psykiatrien set indefra’ tager vi denne gang med Jesper Nørgaard Kjær ind i forskningens verden. Han arbejder i øjeblikket på at udvikle et redskab til at afdække selvskadende adfærd og ser forskning som nødvendig for bedre behandling og som en måde at holde sig ydmyg over for faget på.