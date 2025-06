Patienter, der bliver tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt på en psykiatrisk afdeling, har ret til at klage over frihedsberøvelsen. Dog er der i øjeblikket mere end otte måneders ventetid på, at klagen kan behandles i Det Psykiatriske Patientklagenævn. Det er kommet frem ved en opgørelse, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) har sendt til Folketingets sundhedsudvalg. Det skriver Politiken. Advokat Tobias Stadarfeld Jensen, der fører sager for en række patienter, er af den opfattelse, at patienterne får afskåret deres grundlovssikrede ret til at...