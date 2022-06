Krisesamtaler i Region Syddanmark er populære blandt praksislæger

Siden 2019 har praktiserende læger i Region Syddanmark haft mulighed for at tage et særskilt honorar for krisesamtaler med deres patienter, som de eneste i landet. Det har været populært blandt lægerne, som ønsker ordningen udbredt til resten af landet. En manøvre der, ifølge PLO, vil koste regionerne ca. 36 mio. kr. årligt.