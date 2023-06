I starten af sidste uge blev praktiserende læge Jacob Søndergaard erklæret konkurs, og med sig i faldet tog han Skjerns eneste lægehus. Men nu er der godt nyt på vej til de ca. 7.600 borgere, som aktuelt står uden egen læge. I hvert fald for en stund. Region Midtjylland oplyser i en pressemeddelelse, at det er lykkedes at lande en aftale med konkursboet efter Dit Lægehus Skjern, som betyder, at regionen overtager både inventar og personale i det konkursramte lægehus,...