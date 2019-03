Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I 2018 blev 156 UTH’er indrapporteret af medarbejderne afvist på Rigshospitalet. For at tage en status på håndteringen af afviste UTH’er og for at sikre at sundhedspersoner bevarer tilliden til, at afrapporteringerne håndteres korrekt, har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt de danske regioner om at redegøre for de afviste UTH’er. Derudover sender styrelsen også en orientering […]