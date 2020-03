Efterspørgslen på verdensmarkedet efter respiratorer er historisk stor, oplyser medicovirksomhed. Sandsynligheden for, at regionerne får nye respiratorer hjem inden corona-epidemiens top i april, er derfor lille.

Regionerne bestiller nye respiratorer: Men chancen for at få dem før epidemien topper er lille

Regionerne bestiller lige nu respiratorer hjem for at være forberedt til det forventede stormløb af patienter med coronavirus mod sundhedsvæsenet. Men meget tyder på, at de nye respiratorer ikke står klar på hospitalerne, når epidemien er på sit højeste.

Leveringstiden af en respirator er under normale omstændigheder op til to måneder, men fordi hele verden lige nu køber respiratorer ind, kan den blive meget længere. Det oplyser to medicovirksomheder, som Dagens Medicin har været i kontakt med.

En virksomhed oplyser, at leveringstiden på en respirator normalt er seks til otte uger fra bestilling til levering, men i spidsbelastningsperioder kan der gå meget længere tid. Virksomheden ønsker ikke sit navn nævnt, men oplysningen bekræftes af den internationale virksomhed Dräger, der har kontor i Danmark og som fremstiller respiratorer.

»Den estimerede leveringstid (på 6-8 uger, red.) i en normal situation er korrekt,« skriver Melanie Kamann, virksomheds talsmand for Dräger.

Hun fortsætter:

»Vi ser i øjeblikket en forøgelse af den globale efterspørgsel efter respiratorer. Vi har for nylig forøget vores ugentlige produktion er særlige respiratorer signifikant, så vi så vidt som muligt er i stand til at levere i den nuværende situation. Yderligere forøgelse af produktionen er begrænset af kapacitetsbegrænsninger såsom test udstyr. Vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe vores kunder,« skriver Melanie Kamann.

I alt er der 1238 respiratorer i Sundhedsvæsenet, når alt tælles med – inklusiv de respiratorer der står på lagre og depoter.

Op til 30 nye respiratorer til Region Midtjylland

Dagens Medicin har kontaktet de fem regioner for at høre, om de har indkøbt respiratorer. Svaret fra Region Midtjylland lyder:

»Vi har i Region Midt afgivet bestilling på yderligere 20 respiratorer hovedsageligt til Aarhus Universitetshospital og bestiller evt. 10 yderligere til regionshospitalerne,« skriver Region Midtjylland i en mail.

De oplyser, at de har nok udstyr, men da noget er af ældre dato, køber de alligevel nyt.

Hvornår forventer I at modtage respiratorerne?

»Det er rigtigt, der er lang leveringstid op til 9 uger. Det ændrer sig dog løbende, da der er stort pres på produktionskapaciteten,« skriver Region Midtjylland i et svar.

Henviser til Sundhedsstyrelsen

De øvrige fire regioner henviser samstemmende til Sundhedsstyrelsen på henvendelsen fra Dagens Medicin:

»Det er dem, der har overblik og respiratorkapaciteten,« skriver Region Hovedstaden blandt andet.

Dagens Medicin er dog kommet i besiddelse af interne mails fra Region Syddanmark, hvor de oplyser, at »der er indkøbt over 30 respiratorer og intensiv forbereder nu installering og uddannelse af personale.«

Dagens Medicin har i en mail stillet følgende spørgsmål til Region Syddanmark:

Har I fået en dato af producenten for, hvornår I kan forvente at modtage de bestilte respiratorer?

Regionen er ikke vendt tilbage med et svar på spørgsmålet.

Intet klart svar fra Sundhedsstyrelsen

Dagens Medicin tog derfor til pressemøde for at tale med Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, der altså har overblikket over respirator kapaciteten i herhjemme:

Regionerne bestiller respiratorer hjem. Men fabrikanter af respiratorer fortæller, at ventetiden på en respiratorer er 6-8 uger, og på verdensmarkedet har der aldrig været større efterspørgsel på respiratorer. Kommer der respiratorer hjem inden epidemien topper?

»Vedrørende respirator-udstyr har vi været meget tæt med regionerne i længere tid omkring kapacitet i forhold til intensiv behandling og respiratorbehandling. Vi har afdækket alt, hvad der er af tilgængeligt udstyr på tværs af sektorer,« siger Søren Brostrøm.

Han fortsætter:

»Vi har også set på, hvad der står på lagre på sygehusene, der kan aktiveres, og hvad står der på privathospitaler. Forsvaret har respiratormaskiner – det har vi også afdækket. Vi er endda også gået endnu længere ud og set på dyrehospitaler og universiteter, som faktisk også har respiratorer til forsknings- og uddannelsesformål. Vi har også sagt til regionerne: ‘Køb ind. Bestil’. Og der er også noget udstyr, der har hurtigere leveringsdato, end det du siger,« siger han.