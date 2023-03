Regionsrådet i Region Sjælland godkendte tidligere på ugen enstemmigt ansættelsen af Annemarie Zacho-Broe som ny regionsdirektør i Region Sjælland. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Annemarie Zacho-Broe begynder i jobbet som regionsdirektør 17. april. Hun kommer fra en stilling som sundhedschef i Aarhus Kommune.

Selv siger Annemarie Zacho-Broe om sin nye stilling:

»Jeg er helt klar til at komme i arbejdstøjet for Region Sjælland og vil gå ydmygt til opgaven. Jeg glæder mig til at lære både politikere, organisation og eksterne samarbejdspartnere at kende. Jeg vil gøre en dyd ud af hurtigt at komme rundt i organisationen til vores 20.000 dedikerede og dygtige medarbejdere og samtidig få opbygget gode relationer med vores mange samarbejdspartnere,« siger hun og fortsætter:

»Selv om vi har et presset sundhedsvæsen, viser en høj medarbejdertilfredshed, at vi har et særdeles godt fundament i Region Sjælland. Vores medarbejdere er vores største aktiv, og det er helt afgørende, at vi fortsat sikrer godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser i vores region. Det er afsættet for at tage de nødvendige skridt ind i fremtidens løsninger på sundhedsområdet,« siger Annemarie Zacho-Broe.

Regionsrådsformand Heino Knudsen ser frem til at få Annemarie Zacho-Broe med om bord:

»Annemarie Zacho-Broe er en samarbejdsorienteret, strategisk og innovativt tænkende leder, som både kan sikre kontinuitet og fornyelse i Region Sjælland. Annemarie skal fortsætte udmøntningen af regionens strategiske kurs og udvikling. Det bliver også et stort fokus for vores regionsdirektør, at sundhedsvæsenet i Danmark er under pres og udfordret på at rekruttere medarbejdere og nedbringe ventelister. Jeg er sikker på, at Annemarie kommer til at gøre en stor forskel for Region Sjælland, når vi i regionerne i de kommende år sammen med regering, kommuner og praktiserende læger skal lægge trædestenene for fremtidens sundhedsvæsen,« udtaler regionsrådsformanden i pressemeddelelsen.

Fokus på at profilere Region Sjælland

Annemarie Zacho-Broe vil have Region Sjælland som en del af løsningen i fremtidens sundhedsvæsen.

»Region Sjælland har en geografisk og socioøkonomisk ulighed i sundhed, hvor vi er langt med at finde innovative løsninger både teknologisk, sammen med borgerne selv og i tæt samarbejde med vores mange samarbejdspartnere. Vi har allerede opbygget stor erfaring med at behandle multisyge patienter med de komplekse sygdomme, som store befolkningsgrupper rammes af. Regionen har derfor også nogle rigtigt gode forudsætninger for at bringe løsninger ind i diskussionen om udfordringerne i fremtidens sundhedsvæsen,« siger Annemarie Zacho-Broe.

Hun fortsætter:

»Region Sjælland er ligeledes meget langt fremme i tænkningen om at skabe nære sundhedstilbud til borgerne. Det er også den røde tråd i de borgerløfter, som Regionsrådet har lagt i regionens strategi,« siger Annemarie Zacho-Broe, der også vil bruge sin fortid som kommunaldirektør, når det handler om at styrke samarbejdet mellem Region Sjælland og regionens 17 kommuner.

Fredericia-Sagen

Annemarie Zacho-Broe har en fortid som kommunaldirektør i Fredericia Kommune, hvor hun for to år siden blev hjemsendt, politianmeldt og bortvist fra jobbet som kommunaldirektør.

Det var en sag om inhabilitet og et grundkøb af kommunens borgmester Jacob Bjerregaard (S), der ledte til fyringen. Hun er siden blevet frikendt og renset tre gange. Først i en advokatundersøgelse af Fredericia Kommune, dernæst af Statsadvokaten i juni 2022 og endelig af voldgiftsretten i august 2022.

»Jeg havde fire rigtigt gode og lærerige år i Fredericia Kommune, inden sagen ramte for to år siden. Som leder og menneske er jeg kommet styrket ud af forløbet. Når kriser rammer, skal man kunne stå fast og være rodfæstet. Man skal gå op i fakta og ikke løbe med fornemmelser, følelser og stemninger. Det er en vigtig læring, som jeg tager med mig og også vil bruge i jobbet som regionsdirektør i Region Sjælland,« siger Annemarie Zacho-Broe, der de sidste to år også har brugt tid på arbejde i bestyrelser, yde ledelsesrådgivning og været involveret i en række forskellige udviklingstiltag i forskellige organisationer.

Annemarie Zacho-Broe overtager jobbet som regionsdirektør fra Per Bennetsen.