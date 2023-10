Region Hovedstaden vil gøre epikrisen mere overskuelig

Nye epikriseskabeloner er fra dags dato blevet gjort tilgængelige for hospitaler i Region Hovedstaden. Målet er at gøre de vigtige elektroniske meddelelser mere overskuelige for læger i almen praksis, hvor flere læger har kritiseret epikriserne for at være en rodet affære.