Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om, hvordan 131 mio. kr. fra finansloven skal fordeles i løbet af perioden 2019 til 2022. Det fremgår af to forskellige pressemeddelelser fra Sundhedsministeriet. »Det er glædeligt, at vi nu sammen med Dansk Folkeparti kan være med til at gøre en forskel for nogle af de patientgrupper, som […]