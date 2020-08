Af uransagelige grunde har overenskomsten for praktiserende læger altid krævet, at patienten møder fysisk op for at lægen har ret til at tage et honorar på 145 kr. Det bør høre fortiden til, skriver praktiserende læge Jannik Falhof.

Selvom vi på ingen måde kan påstå at være på den rigtige side af covid-19-krisen endnu, er det alligevel interessant at stoppe op og reflektere over, hvad vi har lært af de seneste måneder. Vi fik en ’disruptor’, der sagde ’spar to’, og som vi nok stadig sejler lidt forvirrede rundt i forhold til at forstå betydningen af. Verden bliver nok aldrig helt den samme igen – kan man på nogle måder håbe.

Det kinesiske symbol for krise består af to tegn: fare og mulighed. Det farefulde i en krise er ofte det, man fokuserer mest på, men en krises muligheder er mindst lige så relevante. Efter en skovbrand vokser alt stærkere og mere mangfoldigt op. Helt nedbrændt har vi dog ikke været her i Danmark i hverken sundhedsvæsenet generelt eller i almen praksis, men vi har måtte omstille os på rekordtid. Og den øvelse har været en øjenåbner, og erfaringerne derfra er noget af det, der forhåbentlig bærer med fremover.

Udover en klassedemonstration i omstillingsparathed i hele sundhedsvæsenet er der en altoverskyggende positiv erfaring fra covid-krisen, som jeg håber, at vi fremadrettet fortsat vil bruge i almen praksis: Telefonkonsultationen.

Det faktum, at vi har set, hvor mange af patienternes problemer og spørgsmål vi kan håndtere, uden at patienten fysisk møder frem på lægekontoret, har været en særlig øjenåbner. Telefonkonsultationer (og i mindre grad videokonsultationer) har været fantastiske i forhold til hurtigt og forsvarligt at kunne hjælpe patienterne i mange situationer.

Grunden til, at vi ikke har brugt disse muligheder inden covid-krisen, er:

at vi ikke havde noget videokonsultationssystem, som virkede.

at vores overenskomst af uransagelige grunde altid har krævet, at patienten møder fysisk op på lægekontoret, for at lægen har ret til at tage et konsultationshonorar på 145 kr.

Alt, hvad der forud for covid-krisen foregik på telefon, uanset tyngde og længde, kunne kun honoreres med en langt mindre takst på 28 kr.

Økonomi er et styringsredskab, almen praksis er en forretning, der skal løbe rundt, og derfor er det under disse vilkår naturligt, at lægekontoret i langt de fleste tilfælde vil bede patienten møde fysisk op, selvom vi i mange tilfælde ved, at det sagtens kan klares pr. telefon. Det ved vi, fordi vi i alle år har set det hos Lægevagten, hvor over halvdelen af problemstillingerne håndteres over telefonen uden fysisk fremmøde.

Det er meningsløst at kræve, at patienten skal møde fysisk op i de situationer, hvor det sagtens kan håndteres på telefonen.

Vi pålægger patienten en stor belastning ved at kræve fysisk fremmøde. Samfundsøkonomisk er det uhensigtsmæssigt, folk skal tage fri fra arbejde, transportere sig, etc. For de læger og sygeplejersker, der arbejder i almen praksis, er det også dybt utilfredsstillende ikke at kunne benytte den mest hensigtsmæssige løsning i mange situationer. Udbrændthed er en stor udfordring i almen praksis, og noget af det, som virkelig skærer i øjnene i en ellers effektiv og meget professionel hverdag i almen praksis, er meningsløse opgaver. Og det er meningsløst at kræve, at patienten skal møde fysisk op i de situationer, hvor det sagtens kan håndteres på telefonen.

Jeg ved, at der er politisk bevågenhed omkring videokonsultationer. De er også glimrende i nogle situationer, den teknologiske udvikling går helt sikkert deres vej, men langt de fleste henvendelser kan fuldt forsvarligt håndteres via telefonen.

Behov for forskning

Vi skal selvfølgelig have lavet noget forskning, der går i dybden med effekten af en telefonkonsultation, og i mange situationer (nyopståede symptomer eller bekymringer, tvivl, noget mellem linjerne, behov for afklaring med meget mere) vil det fysiske fremmøde naturligvis være en bydende nødvendighed.

Jeg er på ingen måde fortaler for afskaffelse af fremmødekonsultationer. Kommunikation med kropssprog, pauser, stemning, etc. er i mange situationer vores væsentligste arbejdsredskab i almen praksis. Men i alle de situationer, hvor lægekontoret og patienten sammen vurderer, at en samtale over telefon er tilstrækkelig (og måske bedre), bør vi simpelthen have den mulighed.

Min erfaring er, at både telefon- og videokonsultationer tager kortere tid, og at man når omkring det samme faglige indhold. Muligvis, fordi nogle kontekstuelle ritualer springes over (det skal der også forskes i!). Vi kan dermed frigive tid til de konsultationer, hvor der netop er behov for fysisk fremmøde. Mange lægekontorer døjer traditionelt med lang ventetid, hvilket har stor betydning for både de patienter, der ikke kan få en tid, samt for arbejdsmiljøet på lægekontorerne.

Det faktum, at konsultationer via telefon eller video ofte er tidsmæssigt kortere, håber jeg ikke vil foranledige politikere eller embedsmænd til at tænke, at det så skal honoreres lavere end fremmødekonsultationer. Når man som praktiserende læge har tilstrækkelig viden om en patient, kan man sagtens på 6-10 minutter give en vurdering og lægge en plan af høj faglig kvalitet i en kompleks situation, samt formidle dette til patienten. Vi træffer nogle vidtrækkende beslutninger og bruger vores faglighed på vurderinger i en telefonkonsultation, som på ingen måde adskiller sig fra det fysiske fremmøde.

Jeg har via nogle konkrete oplevelser fået den tanke, at det er muligt, at patienten nogle gange ovenikøbet kan nå frem til sagens kerne hurtigere via telefon eller video. Trygheden for patienten ved at sidde hjemme i sin dagligstue eller i et diskret rum på sit arbejde kan tænkes umiddelbart at være større (det skal der også forskes i!).

Det fysisk fremmøde er et ritual, som begynder med, at patienten skal argumentere sig igennem nåleøjet for at få en tid.

Det fysisk fremmøde er et ritual, som begynder med, at patienten skal argumentere sig igennem nåleøjet for at få en tid, dernæst vente i venteværelset med de implikationer det kan have, for dernæst at skulle legitimere sig overfor den læge eller sygeplejerske, som vedkommende endelig sidder overfor. Det er faktisk en lang ’rejse’ for patienten for at få kastet nogle faglige øjne på et problem. Og det er slet ikke sikkert, at det altid er den bedste løsning.

Vi ved jo heller ikke helt, hvor vi smittemæssigt og hygiejnemæssigt ender i fremtiden. Måske vi permanent skal tage forholdsregler med større fokus på afstand og hygiejne, og i en sådan situation vil det også være hensigtsmæssigt at kunne foretage så megen almen medicin som muligt uden fysisk fremmøde.

Tryghed for patienten og familien

I nogle situationer – kræftforløb, alvorlig psykiatri m.m. – er der nogle praktiserende læger, der udleverer deres private telefonnummer med den typisk begrænsede belastning at blive ringet op en weekend eller aften. Det er en stor tryghed for patienten og familien i de situationer, og det kan i mange situationer afværge en unødvendig indlæggelse. Denne model kunne måske friste flere læger, hvis man fremover får lov til at blive honoreret med mere end 30 kr. for en sådan henvendelse.

For mig vil det være et kæmpemæssig tilbageslag for min arbejdsglæde, min fleksibilitet, og min mulighed for at lave hensigtsmæssige løsninger for mine patienter, hvis vi igen bliver pålagt at kræve fysisk fremmøde for at få betaling for vores arbejde.

Dette er en ny måde at tænke almen praksis på, der er udsprunget af covid-krisen, og samtidig er det en måde, der for mig at se, i høj grad sætter patienten i centrum, men som også til hver en tid giver lægekontoret lov til sammen med patienten at lave det mest hensigtsmæssige forløb. Til gavn for patienten, for samfundsøkonomien og for arbejdsglæden i almen praksis.

Læge leve telefonkonsultationen!