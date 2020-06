Stigning i aktivitet på hjerteområdet efter COVID-19 nedlukning

Nedlukningen af samfundet og omstillingen af sundhedsvæsenet i forbindelse med COVID-19 epidemien ser ud til at have ramt de dele af befolkningen, der har alvorlige og livstruende hjertetilstande. Det viser en særrapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i samarbejde med Vestdansk Hjertedatabase og Dansk Hjerteregister.

Rapporten viser, at der i hele landet i marts måned var et markant fald i antallet af akutte hjertepatienter på sygehusene. Et fald, som kan skyldes bekymringer for at være til gene for et presset sundhedsvæsen, eller for at blive smittet med coronavirus i forbindelse med kontakten til sundhedsvæsenet. Til gengæld tyder data for april på, at informationskampagnen til borgerne i slutningen af marts om fortsat at henvende sig til sundhedsvæsenet ved øvrig sygdom har haft en effekt, og ført til en stigning i antallet af akutte diagnostiske undersøgelser og behandlinger for både patienter med store, akutte blodpropper i hjertet, og patienter med mindre blodpropper.

Stigningen kommer efter fire uger i marts, hvor antallet af koronarangiografier (KAG) og ballonudvidelser (PCI) til patienter med store, akutte blodpropper i hjertet faldt med henholdsvis 23 og 31 pct. i forhold til 2019. Tilsvarende faldt antallet af KAG og PCI procedurer til subakutte patienter med mindre blodpropper (som skal behandles med ballonbehandling indenfor 24-48 timer) med henholdsvis 16 og 21 pct., viser rapporten. Samlet set faldt aktiviteten målt i antal KAG og PCI procedurer i uge 10-13 i 2020 til ca. totredjedele af aktiviteten i marts 2019.

Forfatterne til rapporten, repræsenteret af overlæge Jens Flensted Lassen, klinisk professor i kardiologi ved Odense Universitetshospital og formand for Dansk Hjerteregister, peger på, at selv om de danske tiltag i forhold til COVID-19 har haft effekt på epidemiens udbredelse, så har den samtidig tydeligt påvirket henvisningsmønsteret for patienter med brystsmerter og blodpropper i hjertet i marts 2020, og derfor haft konsekvenser for personer med alvorlig hjertesygdom.

Tallene viser, at færre patienter i marts henvendte sig til sundhedsvæsenet ved akutte brystsmerter. Det kan være livstruende, da behandlingen af de akutte hjertesygdomme skal ske så hurtigt som muligt for at redde flest. Det er stærkt bekymrende. Jens Flensted Lassen, overlæge og klinisk professor i kardiologi ved Odense Universitetshospital og formand for Dansk Hjerteregister

»Tallene viser, at færre patienter i marts henvendte sig til sundhedsvæsenet ved akutte brystsmerter. Det kan være livstruende, da behandlingen af de akutte hjertesygdomme skal ske så hurtigt som muligt for at redde flest. Det er stærkt bekymrende, og kan være en afledt konsekvens af den massive fokus på COVID-19 epidemien, de massive ændringer i danskernes dagligdag, og den massive fokus på ikke at overbelaste sundhedssystemet under COVID-19 epidemien,« skriver rapportens forfattere.

Udviklingen er vendt

Da en første version af særrapporten blev udsendt 31. marts, opfordrede Danske Regioner, praktiserende læger og andre speciallæger borgerne til fortsat at henvende sig til sundhedsvæsenet, hvis de havde symptomer på hjertesygdom. En opdateret rapport fra 8. april viste en stigende aktivitet af diagnostiske undersøgelser og ballonudvidelser. Tredje version af særrapporten, som RKKP nu har udsendt, bekræfter stigningen i diagnostiske undersøgelser og behandlinger for akutte og subakutte blodpropper i hjertet.

Rapporten indeholder data om KAG og PCI procedurer udført til og med 3. maj 2020. I modsætning til de to første versioner af særrapporten indeholder denne data for hjerteaktiviteten i samtlige fem regioner – hvor de to første versioner alene var baseret på data fra Vestdansk Hjertedatabase.

»Vi følger udviklingen nøje i den kommende tid for fortsat at monitorere effekten af

sundhedsvæsenets budskab om, at patienter med symptomer på tidskritisk sygdom uændret

bør kontakte sundhedsvæsenet, samt effekten af genåbningen af samfundet,« skriver rapportens forfattere.