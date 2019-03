Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at oprette et nyt center for eksperimentel hjertesvigtbehandling.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt center for eksperimentel behandling skal styrke behandlingen for hjertesvigt. Det fremgår af aftalen om en sundhedsreform, som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået i denne uge. Regeringen og Dansk Folkeparti er således enige om, at »oprette to nye centre for eksperimentel behandling inden for livstruende neurologiske sygdomme (fx ALS og sklerose) og livstruende […]