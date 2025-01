Medlemmerne, der udgør rådet i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut, er nu på plads. Det skriver Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut i en pressemeddelelse. Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut startede 1. januar 2025 og er en fusion af Behandlingsrådet og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. Nedsættelsen af rådet er et stort skridt den rette vej, mener Michael Dall, der er formand for rådet i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. »Jeg glæder mig til at stå i spidsen for så kompetent et råd. Vi har en stor opgave foran os, så det kræver dygtige,...