Den største udfordring for psykiatrien i Region Sjælland er ifølge psykiatriledelsen, at læger ikke vil arbejde der. End ikke et tillæg på 200.000 kr. oven i lønnen kan lokke læger til retspsykiatrien.

Andelen af ledige lægestillinger i psykiatrien i Region Sjælland ligger på omkring 30 pct. Og det nager psykiatridirektør Michael Werchmeister, der de seneste år har lagt mange kræfter og midler i at finde det fornødne antal læger.

»Vores største udfordring er at få ansat nogle læger. For når vi endelig lykkes at fange nogen, så synes jeg faktisk også, at vi holder på dem,« siger Michael Werchmeister.

Han er efterhånden nået til den konklusion, at Danmark ikke har tilstrækkeligt mange læger, der interesserer sig for og har erfaring inden for psykiatri.

»Vi har haft det ene konsulentbureau efter det andet koblet på. Der er konstant stillingsopslag, der bliver gjort et stort stykke arbejde ved diverse konferencer for at få ansat læger. Så der bliver gjort rigtig meget. Men jeg tror simpelthen, at der er ikke nok læger i det her land, som ønsker at være i psykiatrien og specielt retspsykiatrien,« siger han.

Rekrutteringen til Region Sjællands retspsykiatri er et kapitel for sig, da det her har vist sig særligt vanskeligt at finde læger. Med åbningen af det nye psykiatrihospital i Slagelse blev antallet af retspsykiatriske sengepladser i Region Sjælland udvidet fra 10 til 50 fordelt på fire retspsykiatriske afsnit.

Et af dem har regionen dog indtil videre måttet holde lukket, da det simpelthen ikke har været muligt at finde de to læger, der skal til for at kunne drive det.

»I retspsykiatrien her i regionen har vi fået forhandlet et tillæg på 200.000 kr. Så hvis man ønsker at blive læge i retspsykiatrien i Region Sjælland kan man få 200.000 kr. oven i sin løn, som i forvejen ligger pænt oppe i nærheden af en mio. Jeg har kaldt det for Mercedes-tillægget. Man kan for de penge leje en Mercedes til at køre en frem og tilbage fra hovedstaden. Og selv med det, er der ikke en eneste læge, der har sagt ja,« siger Michael Werchmeister.

»I den sydlige del af vores region har vi næsten op til 30 pct. af lægerne er af fremmed herkomst, typisk fra Østeuropa. Og der kan vi næsten ikke gå højere op, selv om rigtig mange af dem taler godt dansk. Det kræver, at der er flere medarbejdere omkring dem til, at der ikke sker misforståelser,« siger han.

Dagens Medicin: Er det store antal vakante stillinger årsagen til, at I sidste år havde overforbrug af vikarer svarende til otte mio. kr?

»Ja til dels. En anden grund er, at det nogle gange er nemt at ringe efter vikarer frem for at undersøge, om en af medarbejderne er klar på at tage en ekstra vagt. Så har vi lavet et lille it-system, som på en simpel vis fortæller afdelingssygeplejersken, hvor mange penge har jeg til vikarer, og hvor mange penge kan jeg så købe vikarer for i denne her måned. Og når man så har brugt kvoten, så ved man, at man ikke har flere penge at købe vikarer for,« siger Michael Werchmeister.