Psykiaterne tager bladet fra munden: Nyt it-system er en hæmsko

For først gang kommer de danske psykiatere med en advarsel om Sundhedsplatformen: Risikoen for medicinfejl er øget og betingelserne for at give god behandling er forringet med det nye it-system i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Vi arbejder på at forbedre systemet, svarer de ansvarlige.