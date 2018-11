Professor Robert Langer: Sådan bliver danske forskere mere succesfulde

Lovgivning, der opfordrer til entreprenørskab, gode patenter og villighed til at tage chancer er opskriften på at blive en succesfuld forsker. Det mener velrenommeret professor Robert Langer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De danske universiteter og hospitaler kan blive bedre til at omsætte forskning til konkrete overskudsgivende virksomheder, mener den amerikanske professor Robert Langer fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). »Forskning og entreprenørskab går på en måde allerede hånd-i-hånd. Desværre er det ikke sådan i dag, at der er nogen, der giver dig en check for at […]