»Mit ambitionsniveau har ikke rykket sig en tøddel«

Da Henrik Sillesen sidste år i en alder af 65 år stoppede som karkirurgisk klinikchef på Rigshospitalet, var det ikke for at gå på pension. Det var for at gå en helt ny karrierevej. Nu er han medical director hos Novo Nordisk Fonden, hvor han står i spidsen for et nyt fokusområde, og vejen til indflydelse er lidt længere, end han har været vant til.