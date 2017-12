Jørgen Bansler, som har arbejdet med sundheds-it i 15 år, har mistet tilliden til, at Hovedstaden er i stand til at løse udfordringerne med Sundhedsplatformen.

Professor: Hovedstaden bør seriøst overveje at trække stikket til Sundhedsplatformen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udfordringerne med platformen har nået et niveau, »hvor regionens politikere seriøst bør overveje, om man kan få det til at fungere, eller om man skal trække stikket.« Det siger Jørgen Bansler, professor i datalogi ved Københavns Universitet, som har beskæftiget sig med sundheds-it i 15 år, til Version2. Han tror godt egentlig godt, at man […]