Immunsystemets respons på kræftbehandling kan vise sig at blive en essentiel markør til at forudsige behandlingseffekt. Det viser et dansk studie, som har undersøgt immun-aktiviteten på tværs af tre diagnosegrupper.

CHICAGO (Dagens Medicin) – Immunsystemets respons på en kræftbehandling kan vise sig at blive et vigtigt redskab til at identificere, hvilke patienter, som har gavn af behandlingen. Immunresponset lader nemlig til at være en troværdig markør for sygdomsaktivitet, siger afdelingslæge Torben F. Hansen, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus. Han er førsteforfatter på studiet, som han præsenterede […]