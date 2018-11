En femårig rammeaftale med IBM skulle hjælpe Region Hovedstaden til at blive føren­de inden for kunstig intelligens. To ud af tre projekter er dog strandet, og nu vil regionen ud af samarbejdet. Investeringerne i kunstig intelligens fortsætter dog på et lavere niveau.

Michel Nemery er en tålmodig mand. Han er ledende overlæge på Radiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, og siden foråret 2017 har han stået i spidsen for et projekt om at lade computersystemet Watson hjælpe med at diagnosticere brystkræft. Ideen er at lade Watson gennemgå mammografiscreeningsbilleder og på baggrund af avanceret billedeanalyse vurdere, hvilke af […]