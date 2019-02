Presset region satser på hjælp fra privathospitalerne

Kapacitetsproblemer inden for en lang række lægefaglige specialeområder tvinger Region Sjælland til at sende udredning og behandling af større patientgrupper i udbud. Regningen skal i sidste ende betales af de afdelinger, der har været nødt til at sende patienter videre til det private. Det kan føre til nye besparelser, og dermed yderligere kapacitetsproblemer på afdelingerne

Besparelser og problemer med at rekruttere speciallæger betyder, at Region Sjælland har problemer med kapaciteten på mange regionens kliniske afdelinger. Kapacitet til at få udrednings- og behandlingstilbud inden for en lang række områder til at hænge sammen, og kapacitet til at kunne leve op til lovfæstede ventetidsregler. Ledende overlæge Jesper Gyllenborg, neurologisk afdeling på Sjællands […]