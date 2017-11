Praktiserende læger får en vigtig rolle for fremtidens teknologi

LÆGEDAGE. Det er svært at bevare overblikket over teknologiens udvikling., men det gør det sørme også endnu mere spændende at være praktiserende læge, mener praktiserende læge og forsker Jens Søndergaard, der på Lægedage skal diskutere teknologiens muligheder og udfordringer i almen praksis.