Den praktiserende læge Mireille Lacroix er netop gået ud af bestyrelsen i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvor hun har været næstformand. Men nu er der et nyt job til den praktiserende læge på Fyn. For nu kan hun også skrive chefredaktør på sit cv, idet hun erstatter Ellen Louise Kristensen som chefredaktør for Dansk Selskab for Almen Medicins medlemsblad Practicus. Derudover ansættes hun også som lægefaglig konsulent i selskabet. Det skriver selskabet i et opslag på LinkedIn. Mireille Lacroix skal...