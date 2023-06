Mange forskere har en forkærlighed for at afsløre resultatet af deres forskning foran et stort publikum af deres kollegaer. Sådan er det også med hæmatologerne, og på årets kongres for European Hematology Association (EHA) blev der på den store scene fremlagt potentielt set behandlingsændrende resultater inden for blandt andet behandling af polycytæmia vera og akut myeloid leukæmi. Her kommer en oversigt over nogle af de mest interessante nyheder fra EHA. Spændende resultater med rusfertide ved AML Først ud af starthullet...