En diagnose med primær immun trombocytopeni (ITP) er en diagnose for livet. Ved primær immun trombocytopeni går kroppens immunforsvar til angreb på blodpladerne i blodet, hvilket øger risikoen for blødninger. Behandling af primær immun trombocytopeni sker derfor også med immundæmpende medicin. Nu viser et nyt dansk studie, at en diagnose med primær immun trombocytopeni ikke bare i sig selv er et problem. Diagnosen øger også langtidsrisikoen for udvikling af især hæmatologisk kræft, men også solide kræfttumorer. »Når man får stillet...