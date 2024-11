Et flertal har stemt for Aftale25, og en ny etårig overenskomst for almen praksis er dermed godkendt. Det skriver Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i en pressemeddelelse. Aftale25 har været til urafstemning blandt PLO’s medlemmer med dagydernummer. Der var inden urafstemningen stor debat om aftalen. Den tidligere PLO-formand Christian Freitag har kritiseret, at det med overenskomst bliver indført, at journalerne i almen praksis fra 1. januar 2027 gøres tilgængelige på sundhed.dk for både patienten og de ca. 120.000 sundhedsprofessionelle i Danmark...