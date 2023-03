Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Nordjylland og Region Nordjylland har indgået en ny aftale om lægevagten efter at have forhandlet i godt et år. Et af de store punkter i aftalen er, at regionen overtager ansvaret for at betjene lægevagten om natten. Dermed følger aftalen i sporet på de andre aftaler om lægevagten, der er indgået i begyndelsen af året i Midtjylland og Syddanmark. Charlotte Lønskov Jensen, formand for PLO-Nordjylland, er »rigtig tilfreds« med aftalen, der nu skal godkendes af...