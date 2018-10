PLO glæder sig over fokus på børnene i vaccine-udspil

PLO-formand Christian Freitag glæder sig over tiltag som gratis HPV-vaccine til unge drenge samt en målrettet indsats for at udbrede viden vaccineprogrammet i regerings vaccineudspil. Han understreger dog behovet for klare linjer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Børnevaccinationsprogrammet er en gave,« konkluderer regeringen i sit vaccine-udspil (pdf.), som med egne ord skal sikre, at flere børn får de anbefalede vacciner. Det kommer næppe bag på nogen, at det er et budskab, formand for PLO Christian Freitag kan bakke op om. Han glæder sig over, at regeringen har præsenteret et »fagligt stærkt« udspil, […]