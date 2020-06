Sundhedsministeriet afviser at have handlet ulovligt efter politianmeldelser: En særlig løsning i en ekstraordinær situation

PLO og ministeriet har haft et ‘konstruktivt’ møde, efter blandt andre praktiserende læge Anette Skadborg har politianmeldt Sundhedsministeriet for at bestille coronaprøver med deres autorisation. Ministeriet afviser at have overtrådt loven, mens professor i sundhedsret er uenig.