PLO er tilfreds med nye ændringer af vagtlægegebyret

Praktiserende lægers formand er glad for, at færre læger skal betale det omstridte vagtlægegebyr, men fastholder kritikken af, at gebyret ikke helt afskaffes.

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) roser ændringerne af det omstridte vagtlægegebyr i Sundheds- og Ældreministeriets nye lovudkast. Af det nye udkast fremgår at en række af PLO’s kritikpunkter er taget til efterretning, og det glæder formand for PLO, Christian Freitag.

»Vi er rigtig tilfredse med, at specifikke grupper af læger ikke længere rammes af vagtlægegebyret. Det nye lovudkast råder bod på nogle af de konsekvenser, der ikke har været helt gennemtænkt, da man først lancerede lovforslaget, og det vi er rigtig glade for,« siger han.

Det nye lovudkast betyder blandt andet, at læger, der ikke har et ydernummer, tutorlæger og læger i samarbejdspraksis slipper for at betale vagtlægegebyret. Ifølge PLO vil det fritage ca. 700 læger for at skulle betale et gebyr i forhold til det oprindelige udspil.

Positivt høringssvar fra PLO

PLO har sammen med Lægeforeningen, Overlægeforeningen og Yngre Læger givet et samlet høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor PLO anerkender de nye ændringer.

»Det er tale om et relativt positivt høringssvar, fordi vi anerkender de ændringer, som Folketinget lægger op til at foretage. Men vi vil stadig udtrykke vores bekymring for, at der overhovedet bliver lagt en afgift på almen praksis, der er en del af sundhedsvæsenet, som man jo ønsker at stimulere,« siger Christian Freitag.

Hvis loven går igennem vil hver region skulle betale et vagtlægegebyr, derudover vil alle læger, der ejer egen praksis, også skulle betale et vagtlægegebyr på mellem ca. 4.000 kr. og 7.000 kr., alt efter størrelsen på lægeklinikkerne.

En stor svipser

PLO fastholder sin kritik af, at der overhovedet kommer et gebyr – også selvom ca. 700 læger nu bliver undtaget i det nye lovudkast. Ifølge Christian Freitag har lovforslaget fra begyndelsen været »åbenlyst uigennemtænkt« og »unfair«.

»Det var åbenlyst ikke helt gennemtænkt, fordi alle konsekvenser af lovforslaget ikke var tænkt hele vejen til ende. Det synes jeg, er helt tydeligt for alle i dag. Det var simpelthen en svipser – og en af de lidt større, som nu – heldigvis – er blevet rullet tilbage,« siger han.

Ifølge Christian Freitag har det ikke været myndighedernes mening at ramme specifikke lægegrupper med vagtlægegebyret, men det har været en konsekvens af det nye vagtlægegebyr, som trådte i kraft 1. januar. Han ville have ønsket, at PLO var blevet inddraget tidligere i processen.

»Hvis vi var blevet inddraget tidligere, havde vi selvfølgelig stadig været utilfredse med gebyret, men der havde været mulighed for at indgå i en dialog om, hvordan et gebyr ville kunne undgå at ramme nogle af de grupper, der endte med at blive ramt. Havde vi siddet med ved bordet, havde vi formentlig kunne undgå, at loven havde ramt så urimeligt, som den har gjort i det her tilfælde,« siger han.