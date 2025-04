Behandlingen af leddegigt er et helt andet sted i dag, end den var før i tiden. Avancerede behandlinger har gjort, at sygdommen kan bringes i ro, og at patienterne kan leve et helt normalt liv. For at komme i behandling for leddegigt, kræver det dog, at diagnosen bliver stillet, og den skal helst stilles hurtigt, inden der opstår for meget skade på leddene. Selvom behandlingen af leddegigt er god og kan modvirke yderligere skader, kan den nemlig ikke udbedre de...