Det kan være farligt, hvis kvinder tager på, efter de har fået stillet en diagnose med brystkræft. Det viser et nyt dansk studie, der netop er blevet præsenteret på den årlige brystkræftkongres for European Society for Medical Oncology (ESMO BC). Studiet viser, at når kvinder tager på efter en diagnose med brystkræft, øger det deres risiko for at dø af brystkræft. Forskningen viser også, at risikoen stiger med størrelsen på vægtstigningen, medmindre kvinderne i forvejen havde svær overvægt. I det...