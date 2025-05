Hvert år rammes tusindvis af danskere af infektioner med Clostridium difficile, og blandt dem er mere end halvdelen ældre over 70 år, hvor dødeligheden inden for 90 dage af en infektion med bakterien er op i mod 28 pct. Det slog blandt andet et dansk studie fast i 2018. En af de mest effektive behandlinger til patienter med infektioner med Clostridium difficile er fæcestransplantation, såkaldt FMT, og nu viser et nyt studie, at hvis et geriatrisk akutteam står for behandlingen...