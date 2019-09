Som led i et nationalt projekt om bæredygtig brugerinddragelse tager fagpersoner på lukkede psykiatriske afsnit i Region Nordjylland patienterne med på råd for at mindske brugen af tvang.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvordan har en patient det egentlig, når et møde med lægen og kontaktpersonen er overstået og patienten er overladt til sig selv? Det er et af de emner, der har været oppe at vende under to workshops på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor personalet har talt med patienter om deres oplevelse af at være indlagt. Møderne […]