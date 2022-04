Frygter selvmord og misbrug: Reglerne for sløvende antihistaminer strammes igen

Lægemiddelstyrelsen må atter tage hammeren i brug for hindre et farligt og uhensigtsmæssigt forbrug af cyclizin og to andre lignende præparater. Tidligere stramning har ikke vist tilstrækkelig effekt, da selvmord og over 100 årlige opkald til Giftlinjen stadig peger i retning af misbrug og bevidst overdosering.