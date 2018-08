Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fire ud af ti patienter med atrieflimmer, men uden historik for slagtilfælde eller forbigående iskæmiske anfald, har ikke tidligere anerkendte hjerneskader. Det viser et nyt studie, som netop er blevet præsenteret på ESC-kongressen i München. »Vores resultater antyder, at en klinisk ukendt form for hjerneskader måske kan forklare sammenhængen mellem demens og atrieflimmer i patienter, […]