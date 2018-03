Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter, der har købt medicinsk cannabis under den nuværende forsøgsordning, skal have mulighed for at få tilskud til det. Sådan lyder en ny aftale mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet på sin hjemmeside. »Jeg er glad for, at Regeringen og Dansk Folkeparti i dag er blevet enig om en tilskudsordning til […]