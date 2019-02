Sundhedsminister: Ankenævn kommer i et andet lovforslag

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den omdiskuterede tillidspakke, der nu er sendt i høring, indeholder ikke et ankenævn. Det har fået formanden for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing til at udtale kritik af lovforslaget. Men lægeformanden har ingen grund til bekymring, lyder det fra sundhedsministeren. »Ankenævnet er ikke med her, fordi det kommer i et andet lovforslag,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby […]