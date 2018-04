På kun en måned er antallet af læger, der har udskrevet recepter på medicinsk cannabis, steget med 24 pct. Det viser et udtræk på det Fælles Medicinkort (FMK). Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) glæder sig over, at flere læger tilslutter sig forsøgsordningen med medicinsk cannabis, skriver Sundheds- og Ældreministeriet.

»Lægernes opbakning er helt essentiel, hvis vi skal have forsøgsordningen op at køre. Derfor er det rigtig positivt, at stadigt flere læger vil være med til at hjælpe en stor gruppe patienter til et forhåbentligt bedre liv med færre smerter på lovlig vis,« siger Ellen Trane Nørby.

I forhandlingerne om ordningen har vurderingen været, at 500 vil få udleveret medicinsk cannabis i løbet af det første år. Tal fra apotekernes indberetning til Lægemiddelregisteret viser, at i april får 262 patienter ordineret medicinsk cannabis.

Patienterne har hovedsageligt fået ordineret medicinsk cannabis mod smerter forårsaget af skader på nervesystemet. Patienterne ligger hovedsageligt i aldersgruppen 42-64 år, og 60 pct. er kvinder.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis er på fire år og trådte i kraft 1. januar 2018. Der er afsat 22 mio. kr. til ordningen, som blev stemt igennem af et enigt folketing tilbage i december.

Ordningen gør det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler.