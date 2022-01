På Lolland lukker lægehusene på stribe: »Det er trist at se ens livsværk smuldre bort«

I 2016 blev Lisbeth Errebo-Knudsen og Kim Kristensens lægehus i Horslunde på Lolland omdannet til Region Sjællands første udbudsklinik. Nu forlader udbudsklinikken også byen. Dagens Medicin har mødt ægteparret til en snak om de seneste årtiers udvikling for praktiserende læger, og hvad det er for et sundhedsvæsen, vi er i gang med at skabe.